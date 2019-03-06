+7 (495) 664 46 45 Заказать звонок

О КОМПАНИИ

Компания Dugal специализируется на комплектации строительных объектов дверными конструкциями различного назначения и ценового сегмента. Наши объекты это медицинские учреждения, офисы, гостиницы, школы, университеты, детские сады, и т.д. Компания была основана в 2011 году. В связи с быстрорастущим спросом на качественную дверную продукцию для общественных помещений, нам удалось стать лидером в своем классе. За восемь лет компании Dugal, удалось скомплектовать более 700 объектов различного назначения.

Мы имеем возможность производить нестандартные дверные блоки различного назначения. Компания Dugal является надёжным поставщиком довольно широкого ассортимента дверных конструкций. Для того чтобы неизменно поставлять наиболее высококачественные двери, мы постоянно следим за всеми изменениями и новшествами, а также требованиями и нормативами в отраслях, где используется наша продукция. Изготовление  дверных конструкций созданных на основе передовых технологий, которые применяются в медицинских и медико-социальных учреждениях, в пищевой промышленности, в чистых помещениях и лабораториях.  

 

Двери  "Dugal" - отличное качество по приемлемой цене.


Подробнее Заказать звонок


Новости

У вас вопрос? Мы готовы ответить на него

Наши преимущества

  • 1 Огромный опыт накопленный за 8 лет работы, скомплектовано более 700 объектов.
  • 2 Современное итальянское автоматизированное оборудование позволяет производить продукцию, отвечающую самым высоким требованиям.
  • 3 Сложившийся профессиональный коллектив компании, способный решать самые сложные задачи.
  • 4 Широкий ассортимент продукции,
  • 5 Качество продукции подтверждается сертификатами соответствия и сертификатом ИСО 9001-2009.
  • 6 Отличная репутация и имидж надежной компании.

5 причин работать с нами

  • 1 Приемлемые цены.
  • 2 Широкий ассортимент дверей.
  • 3 Сжатые сроки производства.
  • 4 Быстрое реагирование на нужды заказчика.
  • 5 Большой опыт производства нестандартных дверей.
Заказать обратный звонок Оставьте ваши конакты, и наш менеджер свяжется в Вами в ближайшее время