О КОМПАНИИ

Компания Dugal специализируется на комплектации строительных объектов дверными конструкциями различного назначения и ценового сегмента. Наши объекты это медицинские учреждения, офисы, гостиницы, школы, университеты, детские сады, и т.д. Компания была основана в 2011 году. В связи с быстрорастущим спросом на качественную дверную продукцию для общественных помещений, нам удалось стать лидером в своем классе. За восемь лет компании Dugal, удалось скомплектовать более 700 объектов различного назначения.

Мы имеем возможность производить нестандартные дверные блоки различного назначения. Компания Dugal является надёжным поставщиком довольно широкого ассортимента дверных конструкций. Для того чтобы неизменно поставлять наиболее высококачественные двери, мы постоянно следим за всеми изменениями и новшествами, а также требованиями и нормативами в отраслях, где используется наша продукция. Изготовление дверных конструкций созданных на основе передовых технологий, которые применяются в медицинских и медико-социальных учреждениях, в пищевой промышленности, в чистых помещениях и лабораториях.

Двери "Dugal" - отличное качество по приемлемой цене.