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Современные теплоизолирующие двери для частного дома НОРД Термико. Уникальная 7-ми ступенчатая система теплоизоляции. Современный дизайн. Высокое качество и атмосферостойкость материалов.
Двери для подъезда нового поколения:
Европейский дизайн
Уникальная конструкция
Долговечные материалы
Учучшенная тепло- и звукоизоляция
Различные варианты способа установки в проем
Металлические огнестойкие двери, тамбурные и технические, подъездные и квартирные, наружные и внутренние - это основной ассортимент металлических дверей. Для отсутствия проблем на объекте желательно покупать весь ассортимент у одного производителя.
Имидж города и даже страны складывается от внешнего вида, удобства и безопасности аэропорта/вокзала. Эстетический вид аэропорта или вокзала, его безопасность и надежность зависят, в т.ч. от установленных дверей.Подробнее
Производственный объект требует соблюдения всех установленных регламентов стойкости, безопасности и охраны труда. Правильный выбор дверей, согласно проекта, и требуемым условиях эксплуатации, исключит проблемы в дальнейшем.Подробнее
Двери должны обладать красивым современным дизайном, показывающим прогрессивное развитие конкретной организации. Долгий срок службы дверей и сохранение своего внешнего вида, обязательное требование к таким дверям.Подробнее
Компания Dugal специализируется на комплектации строительных объектов дверными конструкциями различного назначения и ценового сегмента. Наши объекты это медицинские учреждения, офисы, гостиницы, школы, университеты, детские сады, и т.д. Компания была основана в 2011 году. В связи с быстрорастущим спросом на качественную дверную продукцию для общественных помещений, нам удалось стать лидером в своем классе. За восемь лет компании Dugal, удалось скомплектовать более 700 объектов различного назначения.
Мы имеем возможность производить нестандартные дверные блоки различного назначения. Компания Dugal является надёжным поставщиком довольно широкого ассортимента дверных конструкций. Для того чтобы неизменно поставлять наиболее высококачественные двери, мы постоянно следим за всеми изменениями и новшествами, а также требованиями и нормативами в отраслях, где используется наша продукция. Изготовление дверных конструкций созданных на основе передовых технологий, которые применяются в медицинских и медико-социальных учреждениях, в пищевой промышленности, в чистых помещениях и лабораториях.
Двери "Dugal" - отличное качество по приемлемой цене.